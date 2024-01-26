«Бавария» договорилась о переходе защитника «Галатасарая» Боэ за 29 миллионов евро

«Бавария» достигла соглашения о переходе правого защитника «Галатасарая» Саши Боэ, сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

23-летний француз подпишет с мюнхенцами контракт до 2029 года. Информацию об этом также подтвердил инсайдер Фабрицио Романо. Стамбульцы получат за игрока около 29 миллионов евро.

Боэ перешел в «Галатасарай» из «Ренна» летом 2021 года за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел за стамбульцев 83 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне Боэ забил 2 гола в 31 матче.

Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боэ в 22 миллиона евро.