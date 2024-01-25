«Бавария» ведет переговоры о переходе защитника «Галатасарая» Боэ
«Бавария» может оформить переход правого защитника «Галатасарая» Сашу Боэ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
Мюнхенцы начали переговоры о трансфере 23-летнего француза. По данным источника, турецкий клуб может отпустить игрока за 25 миллионов евро.
Боэ перешел в «Галатасарай» из «Ренна» летом 2021 года за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел за стамбульцев 83 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне он забил 2 гола в 31 матче.
Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боэ в 22 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|18
|15
|3
|0
|50-14
|48
|
2
|Бавария
|18
|14
|2
|2
|53-16
|44
|
3
|Штутгарт
|18
|11
|1
|6
|38-23
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|18
|10
|3
|5
|40-21
|33
|
5
|Боруссия Д
|18
|9
|6
|3
|37-25
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|7
|4
|29-22
|28
|
7
|Фрайбург
|18
|8
|4
|6
|24-28
|28
|
8
|Хоффенхайм
|18
|7
|3
|8
|34-36
|24
|
9
|Хайденхайм
|18
|6
|4
|8
|27-34
|22
|
10
|Аугсбург
|18
|5
|6
|7
|26-33
|21
|
11
|Вольфсбург
|18
|6
|3
|9
|22-29
|21
|
12
|Боруссия М
|18
|5
|5
|8
|35-38
|20
|
13
|Вердер
|18
|5
|5
|8
|25-31
|20
|
14
|Бохум
|18
|4
|8
|6
|20-34
|20
|
15
|Унион Б
|17
|4
|2
|11
|17-32
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|18
|2
|5
|11
|11-33
|11
|
18
|Дармштадт
|18
|2
|5
|11
|22-46
|11
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|12
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|15
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|13
|1
|5