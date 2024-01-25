«Бавария» ведет переговоры о переходе защитника «Галатасарая» Боэ

«Бавария» может оформить переход правого защитника «Галатасарая» Сашу Боэ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Мюнхенцы начали переговоры о трансфере 23-летнего француза. По данным источника, турецкий клуб может отпустить игрока за 25 миллионов евро.

Боэ перешел в «Галатасарай» из «Ренна» летом 2021 года за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел за стамбульцев 83 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне он забил 2 гола в 31 матче.

Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боэ в 22 миллиона евро.