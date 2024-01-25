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Сегодня, 21:49

«Бавария» ведет переговоры о переходе защитника «Галатасарая» Боэ

Руслан Минаев
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«Бавария» может оформить переход правого защитника «Галатасарая» Сашу Боэ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Мюнхенцы начали переговоры о трансфере 23-летнего француза. По данным источника, турецкий клуб может отпустить игрока за 25 миллионов евро.

Боэ перешел в «Галатасарай» из «Ренна» летом 2021 года за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел за стамбульцев 83 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне он забил 2 гола в 31 матче.

Контракт игрока с «Галатасараем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боэ в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Галатасарай
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 18 15 3 0 50-14 48
2
 Бавария 18 14 2 2 53-16 44
3
 Штутгарт 18 11 1 6 38-23 34
4
 РБ Лейпциг 18 10 3 5 40-21 33
5
 Боруссия Д 18 9 6 3 37-25 33
6
 Айнтрахт Ф 18 7 7 4 29-22 28
7
 Фрайбург 18 8 4 6 24-28 28
8
 Хоффенхайм 18 7 3 8 34-36 24
9
 Хайденхайм 18 6 4 8 27-34 22
10
 Аугсбург 18 5 6 7 26-33 21
11
 Вольфсбург 18 6 3 9 22-29 21
12
 Боруссия М 18 5 5 8 35-38 20
13
 Вердер 18 5 5 8 25-31 20
14
 Бохум 18 4 8 6 20-34 20
15
 Унион Б 17 4 2 11 17-32 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 18 2 5 11 11-33 11
18
 Дармштадт 18 2 5 11 22-46 11
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20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
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20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
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Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
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РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
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