Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:23

«Бавария» разгромила «Дармштадт» со счетом 8:0 в матче с тремя удалениями

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» с крупным счетом обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 8:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

В первом тайме на 4-й минуте матча был удален защитник хозяев Йозуа Киммих. Затем на 21-й минуте игрок «Дармштадта» Клаусу Гьясуле получил красную карточку, а через 20 минут поле покинул хавбек гостей Матей Маглица.

Во втором тайме за «Баварию» хет-трик оформил Харри Кейн, дубли у Лероя Сане и Джамала Мусиалы, еще один гол на счету Томаса Мюллера.

«Бавария» с 23 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне. «Дармштадт» занимает 14-е место (7 очков).

В следующем туре мюнхенцы 4 ноября сыграют с дортмундской «Боруссией», а клуб из Дармштадта 3 ноября примет «Бохум».

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
8:0
Дармштадт

В другом матче 9-го тура «Вердер» дома победил «Унион» со счетом 2:0. Голы забили Робин Кнохе и Марвин Дукш.

«Вердер» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 12-е место в таблице бундеслиги (9 очков). «Унион» располагается на 15-й строчке с 6 очками. У команды 7 поражений подряд в чемпионате страны.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
28 окт, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
2:0
Унион Б

Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
5
Читайте также
Анатомия легионеров РПЛ: кто страдает от лимита, как изменилось число иностранцев за 5 лет
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца в квартире-свалке
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» — «Дармштадт»: три игрока были удалены в первом тайме

«Штутгарт» уступил «Хоффенхайму» и прервал серию из шести побед подряд в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
2
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
6
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
14
 Дармштадт 9 2 1 6 13-30 7
15
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
16
 Бохум 9 0 5 4 8-23 5
17
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 21:30
Бохум – Майнц
 2 : 2
28.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 3 : 2
28.10 16:30
Боруссия М – Хайденхайм
 2 : 1
28.10 16:30
Бавария – Дармштадт
 8 : 0
28.10 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 2 : 3
28.10 16:30
Вердер – Унион Б
 2 : 0
28.10 19:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
29.10 17:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
29.10 19:30
Байер – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости