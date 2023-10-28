«Бавария» разгромила «Дармштадт» со счетом 8:0 в матче с тремя удалениями
«Бавария» с крупным счетом обыграла «Дармштадт» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 8:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».
В первом тайме на 4-й минуте матча был удален защитник хозяев Йозуа Киммих. Затем на 21-й минуте игрок «Дармштадта» Клаусу Гьясуле получил красную карточку, а через 20 минут поле покинул хавбек гостей Матей Маглица.
Во втором тайме за «Баварию» хет-трик оформил Харри Кейн, дубли у Лероя Сане и Джамала Мусиалы, еще один гол на счету Томаса Мюллера.
«Бавария» с 23 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги. У команды пока ни одного поражения в этом сезоне. «Дармштадт» занимает 14-е место (7 очков).
В следующем туре мюнхенцы 4 ноября сыграют с дортмундской «Боруссией», а клуб из Дармштадта 3 ноября примет «Бохум».
В другом матче 9-го тура «Вердер» дома победил «Унион» со счетом 2:0. Голы забили Робин Кнохе и Марвин Дукш.
«Вердер» прервал серию из трех поражений подряд и занимает 12-е место в таблице бундеслиги (9 очков). «Унион» располагается на 15-й строчке с 6 очками. У команды 7 поражений подряд в чемпионате страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|9
|7
|2
|0
|34-7
|23
|
2
|Байер
|8
|7
|1
|0
|25-7
|22
|
3
|Штутгарт
|9
|7
|0
|2
|27-11
|21
|
4
|Боруссия Д
|8
|6
|2
|0
|17-8
|20
|
5
|Хоффенхайм
|9
|6
|0
|3
|20-16
|18
|
6
|РБ Лейпциг
|8
|5
|2
|1
|19-7
|17
|
7
|Айнтрахт Ф
|8
|3
|4
|1
|9-6
|13
|
8
|Фрайбург
|8
|4
|1
|3
|9-14
|13
|
9
|Вольфсбург
|9
|4
|0
|5
|13-14
|12
|
10
|Аугсбург
|9
|3
|2
|4
|18-21
|11
|
11
|Боруссия М
|9
|2
|3
|4
|16-20
|9
|
12
|Вердер
|9
|3
|0
|6
|14-18
|9
|
13
|Хайденхайм
|9
|2
|1
|6
|13-22
|7
|
14
|Дармштадт
|9
|2
|1
|6
|13-30
|7
|
15
|Унион Б
|9
|2
|0
|7
|11-19
|6
|
16
|Бохум
|9
|0
|5
|4
|8-23
|5
|
17
|Кельн
|8
|1
|1
|6
|7-15
|4
|
18
|Майнц
|9
|0
|3
|6
|9-24
|3
|27.10
|21:30
|
Бохум – Майнц
|2 : 2
|28.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|3 : 2
|28.10
|16:30
|
Боруссия М – Хайденхайм
|2 : 1
|28.10
|16:30
|
Бавария – Дармштадт
|8 : 0
|28.10
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|2 : 3
|28.10
|16:30
|
Вердер – Унион Б
|2 : 0
|28.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|29.10
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|29.10
|19:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|12
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|4
|1
|1