Баум назначен главным тренером «Шальке»

Новым главным тренером «Шальке» стал Мануэль Баум, сообщает официальный сайт клуба. Его ассистентом станет бывший игрок «кнаппенов» Налду. Баум сменил на этой должности Дэвида Вагнера.

Manuel Baum has been appointed as #S04 head coach.



Welcome, Manuel! ?? pic.twitter.com/fEfW7ir9D0 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 30, 2020

Контракт специалиста действует до 30 июня 2022 года. Последним местом работы 51-летнего тренера была сборная Германии U 20. Также он тренировал «Аугсбург», «Унтерхахинг», «Штарнберг» и «Унтерферинг».