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Баум назначен главным тренером «Шальке»

16:23
Мануэль Баум. Фото ФК "Шальке".
Мануэль Баум. Фото ФК "Шальке".
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Новым главным тренером «Шальке» стал Мануэль Баум, сообщает официальный сайт клуба. Его ассистентом станет бывший игрок «кнаппенов» Налду. Баум сменил на этой должности Дэвида Вагнера.

Контракт специалиста действует до 30 июня 2022 года. Последним местом работы 51-летнего тренера была сборная Германии U 20. Также он тренировал «Аугсбург», «Унтерхахинг», «Штарнберг» и «Унтерферинг».

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