«Айнтрахт» взял в аренду защитника «Ювентуса» Пеллегрини

«Айнтрахт» взял в аренду защитника «Ювентуса» Лука Пеллегрини. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что итальянец может стать частью сделки по переходу полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича в «Ювентус».

Туринский улеб уже объявил о трансфере 29-летнего серба. Контракт рассчитан до 2026 года.