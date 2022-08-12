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Сегодня, 23:21

«Айнтрахт» взял в аренду защитника «Ювентуса» Пеллегрини

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Пеллегрини.
Фото ФК «Айнтрахт».

«Айнтрахт» взял в аренду защитника «Ювентуса» Лука Пеллегрини. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Пеллегрини провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что итальянец может стать частью сделки по переходу полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича в «Ювентус».

Туринский улеб уже объявил о трансфере 29-летнего серба. Контракт рассчитан до 2026 года.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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