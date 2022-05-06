«Айнтрахт» подпишет защитника «Антверпена» Буту

«Айнтрахт» согласовал трансфер защитника «Антверпена» Аурелио Буты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, о сделке официально объявят в ближайшее время. 25-летний португалец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента и подпишет контракт до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Бута сделал 3 результативных передачи в 21 матче за «Антверпен». Контракт футболиста с бельгийской командой действует до конца июня 2022 года.