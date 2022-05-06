«Айнтрахт» подпишет защитника «Антверпена» Буту
«Айнтрахт» согласовал трансфер защитника «Антверпена» Аурелио Буты, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, о сделке официально объявят в ближайшее время. 25-летний португалец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента и подпишет контракт до конца июня 2026 года.
В сезоне-2021/22 Бута сделал 3 результативных передачи в 21 матче за «Антверпен». Контракт футболиста с бельгийской командой действует до конца июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
11
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
12
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|- : -
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|- : -
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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