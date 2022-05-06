Нагельсманн рассказал о ходе переговоров «Баварии» по продлению контракта с Левандовским

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим Робертом Левандовским.

«Все, что я знаю, — клуб провел переговоры с агентом Роберта Пини Захави в позитивном ключе. Мы все знаем, что Захави любит переговоры. Нам нужно немного терпения, а терпение — одно из моих сильных качеств», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Нагельсманна.

Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 49 голов и отдал 6 результативных передач в 44 матчах за мюнхенцев.

Контракт 33-летнего поляка с клубом действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард может покинуть команду.