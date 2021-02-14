Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Айнтрахт» победил «Кельн» и выиграл четвертый матч подряд

19:22
Теги:

«Айнтрахт» принимал «Кельн» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Хозяева взяли верх со счетом 2:0.

«Айнтрахт» одержал четвертую победу подряд. Команда набрала 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Кельн» — 2:0 (0:0)

Голы: Андре Силва, 57 (1:0). Н`Дика, 79 (2:0).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Туре, 71), Н`Дика, Тута, Костич, Соу (Йович, 70), Камада (Цубер, 82), Юнес (Роде, 71), Андре Силва (Хрустич, 90).

«Кельн»: Т.Хорн, Мере, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 85), Честич, Дуда (Тильманн, 46), Скири, Озджан (Дрекслер, 72), Вольф (Лимниос, 82), Реджбецай, Деннис (Арокодаре, 72).

Предупреждения: Соу, 32. Туре, 75. Костич, 86. Мере, 90+1.

Судья: Вилленборг (Германия).

14 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир