Капитан «Айнтрахта» заявил, что его клуб может обыграть «Баварию»

Капитан «Айнтрахта» Макото Хасебе после победы в матче 21-го тура бундеслиги над «Кельном» (2:0) выразил мнение, что его команда способна выиграть у «Баварии».

«Сегодня нам нужно было быть терпеливыми. «Кельн» был хорош в защите, поэтому нам пришлось приложить немало усилий. — приводит слова 37-летнего японца Sky Sports. — Мы были спокойны в перерыве и сказали сами себе, что стоит продолжить играть в том же духе, благодаря чему мы смогли забить два гола и выиграть».

Полузащитник «Айнтрахта» уверен в своей команде перед игрой с «Баварией»:

«Игра будет сложной, но мы сейчас в очень хорошей форме, поэтому можем обыграть даже их».

Клуб из Франкфурта не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении 10 игр (8 побед и 2 ничьи). Они идут на третьем месте, набрав 39 очков в 21 матче.

Встреча 22-го тура «Айнтрахт» — «Бавария» состоится 20 февраля.