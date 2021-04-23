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«Аугсбург» отыграл два мяча, но не смог спастись в матче с «Кельном»

23:24
Игроки «Кельна» празднуют гол в ворота «Аугсбурга». Фото Twitter
Игроки «Кельна» празднуют гол в ворота «Аугсбурга». Фото Twitter
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«Кельн» 23 апреля в матче 31-го тура бундеслиги одержал выездную победу над «Аугсбургом» (3:2).

Гости до перерыва вели в счете 3:0, дублем отличился Ондрей Дуда, еще один мяч забил Флориан Кайнц.

Но уже к 64-й минуте хозяева сократили разницу в счете благодаря голам Роберта Гумны и Рубена Варгаса, но на больше «Аугсбурга» не хватило.

После этой победы «Кельн» закрепился на 16-м месте с 29 очками, которое дает право играть переходные матчи. «Аугсбург» — 12-й (33 очка).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

31-й тур

«Аугсбург» — «Кельн» — 2:3 (0:3)

Голы: Дуда, 8 (0:1). Кайнц, 23 (0:2). Дуда, 33 (0:3). Гумны, 54 (1:3). Варгас, 62 (2:3).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 42), Оксфорд, Йагу Амарал, Калиджури (Рихтер, 87), Штробль (Моравек, 42), Хан, Груэсо, Варгас, Финнбогасон (Йенсен, 46).

«Кельн»: Т.Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 65), Борнау, Кайнц (Дрекслер, 69), Дуда, Скири, Вольф, Андерссон (Реджбецай, 79).

Предупреждения: Вольф, 45. Гумны, 45+2. Груэсо, 52. Реджбецай, 80. Дуда, 90.

Судья: Петерсен.

23 апреля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

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