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Сегодня, 21:23

«Арминия» и «Гройтер Фюрт» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Арминия» и «Гройтер Фюрт» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

У «Арминии» голы забили Масая Окугава и Гонсало Кастро. У «Гройтер Фюрт» отличились Джейми Левелинг и Ховард Нильсен.

«Арминия» набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» набрал 7 очков и занимает последнюю позицию.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
16 янв, 19:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
2:2
Гройтер Фюрт
Голы
Окугава, 8 (1:0), Левелинг, 35 (1:1), Нильсен, 67 (1:2), Кастро, 83 (2:2)
Арминия
Ортега Андраде Нильссон Пипер Бруннер (Рамуш, 83 ) Шепф (Кастро, 75 ) Василиадис (Притль, 63 ) Окугава Крюгер (Зерра, 75 ) Виммер (Хак, 62 ) Ласм
Гройтер Фюрт
Бурхерт Иттер (Виллемс, 66) Фиргефер Грисбек Майерхефер Кристиансен Тилльманн (Аста, 90) Зегуин Дудзияк (Нильсен, 67) Хргота (Пюлюлю, 81) Левелинг (Бауэр, 81)
Предупреждения
Василиадис 38, Андраде 43, Нильссон 52, Рамуш 86  -  Иттер 31

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Кальяри 0
2-й тайм

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Футбол
Гройтер Фюрт
ФК Арминия
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Неделя

«Аугсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 19 7 7 5 30-28 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 18 3 8 7 16-24 17
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 18 1 3 14 13-49 6
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14.01 22:30
Боруссия Д – Фрайбург
 5 : 1
15.01 17:30
Вольфсбург – Герта
 0 : 0
15.01 17:30
Кельн – Бавария
 0 : 4
15.01 17:30
Майнц – Бохум
 1 : 0
15.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 2 : 1
15.01 17:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 0 : 2
15.01 20:30
Боруссия М – Байер
 1 : 2
16.01 17:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 1 : 1
16.01 19:30
Арминия – Гр. Фюрт
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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