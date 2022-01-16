«Арминия» и «Гройтер Фюрт» сыграли вничью

«Арминия» и «Гройтер Фюрт» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

У «Арминии» голы забили Масая Окугава и Гонсало Кастро. У «Гройтер Фюрт» отличились Джейми Левелинг и Ховард Нильсен.

«Арминия» набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Гройтер Фюрт» набрал 7 очков и занимает последнюю позицию.