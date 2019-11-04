Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию», сообщает Bild. Он является приоритетным кандидатом на пост главного тренера после увольнения Нико Ковача.

Итальянский специалист покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона. К нему проявлял «Манчестер Юнайтед», но он не испытывает особого желания работать в Англии. Ранее сообщалось, что Массимилиано пропустит весь сезон, но может изменить решение.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в бундеслиге четвертое место.

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