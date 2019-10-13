Алькантара не исключил, что завершит карьеру в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара не исключил, что завершит карьеру в мюнхенском клубе. Игрок выступает за «Баварию» с 2013 года.

— Я чувствую себя частью «Баварии», я могу полностью отождествить себя с этой идеей, — приводит пресс-служба клуба слова Алькантары. — Игрок не может иметь в качестве девиза: «я буду играть в течение 90 минут, и это все, что меня интересует."Я всегда говорю: «Бавария» — это как большой дом, где все живут тесно вместе под одной крышей.

Останусь ли я в «Баварии» навсегда? Это решение должны принять обе стороны. Я чувствую себя фантастически, моя семья очень счастлива. Качество жизни в Мюнхене невероятно хорошее, так почему бы и нет?

На счету 28-летнего футболиста 204 матча и 28 голов. В составе «Баварии» он 6 раз выиграл чемпионат Германии и еще 3 раза Кубок Германии.