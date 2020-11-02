Алаба выразил недовольство поведением руководства «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба выразил недовольство поведением руководства клуба. 28-летний австриец возмущен, что боссы мюнхенского клуба не опровергли появившуюся в СМИ информацию о финансовых запросах Алабы.

— Я бы хотел, чтобы внутренние вещи оказались внутри, — цитирует GFNG Алабу. — Если меня так изображают, что, конечно, неправда, я могу понять реакцию фанатов. Цифры, которые указывают в СМИ, просто не соответствуют действительности. Я разочарован и обижен, что официальные лица не опровергли их.

Мне очень нравится играть за «Баварию». Я чувствую себя очень комфортно и счастлив быть частью этой команды. После вчерашнего вечера я не могу сказать, как все сложится в будущем. Официально со мной никто не разговаривал.

Ранее представители Алабы опровергли последнее предложение «Баварии» по новому контракту. Мюнхенцы установили крайний срок переговоров — конец октября, но к соглашению стороны так и не пришли.