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Алаба не может договориться о новом контракте с «Баварией» и не хочет переходить в «ПСЖ» и «Челси»

03:43
Давид Алаба. Фото Instagram
Давид Алаба. Фото Instagram
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«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с защитником Давидом Алабой. По информации Bild, стороны не могут прийти к соглашению из-за желания 28-летнего австрийца получать 20 миллионов евро в год.

Сам игрок хотел бы перейти в «Реал» или «Барселону», но эти клубы не могут заплатить запрашиваемую цену этим летом. «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити»? готовы купить игрока сборной Австрии, но сам он не хочет переходить в эти команды.

Нынешний контракт Алабы с «Баварией» действует до конца июня 2021 года. В сезоне-2019/20 австриец провел за команду 38 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 52 миллиона евро.

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