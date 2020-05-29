Агент Хакими: «После сезона Ашраф вернется в «Реал»

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, арендованный у «Реала», вернется в мадридский клуб.

— После сезона он вернется в «Реал», — приводит слова агента игрока Алехандро Камано Onda. — Он хочет играть так же, как в этом сезоне, а он выходит в старте в каждом матче.

У нас замечательный диалог с «Реалом». Мы договоримся, не забывая о главной цели — рано или поздно сыграть за «Реал», поскольку для него это лучший клуб в мире.

В текущем сезоне 21-летний марокканец провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.