Агент Альфонсо Дэвиса отреагировал на слухи об интересе «Реала» и «Манчестер Сити»

Агент Ник Хуосе, представляющий интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ряд клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. У Дэвиса все еще есть двухлетний контракт с «Баварией». Пока ничего не подтверждено», — приводит слова агента TSN.

22-летний канадец играет за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.