23-летний полузащитник "Днепра" и сборной Украины Евгений Коноплянка попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", информирует Bild. Сообщается, что летом немецкий клуб готов будет предложить за футболиста 11 миллионов евро. В текущем сезоне Коноплянка провел за "Днепр" 26 матчей в различных турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. На данный момент полузащитник проходит в Германии курс реабилитации после травмы спины.