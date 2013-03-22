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Дортмундская "Боруссия"
предложит за Коноплянку 11 миллионов евро

22 марта 2013, 15:49
Полузащитник &quot;Днепра&quot; и сборной Украины Евгений КОНОПЛЯНКА. Фото AFP Фото AFP
Полузащитник &quot;Днепра&quot; и сборной Украины Евгений КОНОПЛЯНКА. Фото AFP Фото AFP
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23-летний полузащитник "Днепра" и сборной Украины Евгений Коноплянка попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", информирует Bild. Сообщается, что летом немецкий клуб готов будет предложить за футболиста 11 миллионов евро. В текущем сезоне Коноплянка провел за "Днепр" 26 матчей в различных турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. На данный момент полузащитник проходит в Германии курс реабилитации после травмы спины.

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