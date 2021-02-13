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«Лейпциг» выкупил права на Анхелиньо

01:01
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«Лейпциг» объявил о подписании нового контракта с защитником Анхелиньо. Немецкий клуб выкупил у «Манчестер Сити» права на 24-летнего испанца и заключил с ним четырехлетнее соглашение.

Анхелиньо с января прошлого года выступает за «Лейпциг» на правах аренды. В этом сезоне он сыграл в 29 матчах, забил 8 голов и сделал 11 голевых передач.

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