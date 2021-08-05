18-летний сын Михаэля Баллака скончался в аварии

Эмилио Баллак, сын бывшего полузащитника сборной Германии, «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака скончался в аварии, сообщает Mirror.

18-летний Баллак умер в результате аварии квадроциклов в Португалии недалеко от дома, принадлежащего его отцу.

Эмилио Баллак был средним сыном Баллака. У Баллака есть старший сын Луис и младший сын Йорди.