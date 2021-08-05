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18-летний сын Михаэля Баллака скончался в аварии

16:16
Михаэль Баллак. Фото Sebastian Widmann/Bongarts, Getty Images
Михаэль Баллак. Фото Sebastian Widmann/Bongarts, Getty Images
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Эмилио Баллак, сын бывшего полузащитника сборной Германии, «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака скончался в аварии, сообщает Mirror.

18-летний Баллак умер в результате аварии квадроциклов в Португалии недалеко от дома, принадлежащего его отцу.

Эмилио Баллак был средним сыном Баллака. У Баллака есть старший сын Луис и младший сын Йорди.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/breaking-former-chelsea-star-michael-24695204

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Иван Торопцев все материалы автора

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