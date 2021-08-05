18-летний сын Михаэля Баллака скончался в аварии
16:16
Эмилио Баллак, сын бывшего полузащитника сборной Германии, «Баварии» и «Челси» Михаэля Баллака скончался в аварии, сообщает Mirror.
18-летний Баллак умер в результате аварии квадроциклов в Португалии недалеко от дома, принадлежащего его отцу.
Эмилио Баллак был средним сыном Баллака. У Баллака есть старший сын Луис и младший сын Йорди.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/breaking-former-chelsea-star-michael-24695204
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