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Экс-защитник «Локомотива» станет менеджером сборной Германии

14:29
Бенедикт Хеведес. Фото «СЭ»
Бенедикт Хеведес. Фото «СЭ»
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Экс-защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес получит работу в сборной Германии. Он станет менеджером немецкой национальной команды, информирует Bild.

33-летний футболист до конца ЧМ-2022 будет проходить стажировку в сборной Германии, а после займет руководящую должность.

Экс-футболист пройдет обучение, чтобы заменить Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году. Менеджер — связующее звено между футболистами и руководством Немецкого футбольного союза.

Хеведес объявил о завершении карьеры летом 2020 года, «Локо» стал его последним клубом. Также он выступал за «Шальке» и «Ювентус».

В составе сборной Германии Хеведес провел 44 матча, забил два гола и стал чемпионом мира в 2014 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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