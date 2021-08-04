Экс-защитник «Локомотива» станет менеджером сборной Германии
14:29
Экс-защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес получит работу в сборной Германии. Он станет менеджером немецкой национальной команды, информирует Bild.
33-летний футболист до конца ЧМ-2022 будет проходить стажировку в сборной Германии, а после займет руководящую должность.
Экс-футболист пройдет обучение, чтобы заменить Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году. Менеджер — связующее звено между футболистами и руководством Немецкого футбольного союза.
Хеведес объявил о завершении карьеры летом 2020 года, «Локо» стал его последним клубом. Также он выступал за «Шальке» и «Ювентус».
В составе сборной Германии Хеведес провел 44 матча, забил два гола и стал чемпионом мира в 2014 году.
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