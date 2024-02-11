«Динамо» победило казахстанский «Елимай» на сборе в Турции

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«Динамо» обыграли казахстанский «Елимаем» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции — 2:1.

У московской команды голами отметились Гладышев и Бабаев.

Товарищеский матч

«Динамо» Москва (Россия) — «Елимай» (Казахастан) — 2:1 (0:0)

Голы: Гладышев, 55 (1:0). Муртазаев, 60 (1:1). Бабаев, 81 (2:1).

«Динамо» (стартовый состав): Шунин, Скопинцев, Бессмертный, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Гагнидзе, Назаренко, Окишор, Смолов, Гладышев.

11 февраля. Белек. Стадион «Регнум»