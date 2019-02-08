"Зенит" перед "Фенербахче" победил "Сарпсборг"

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Сарпсборг" (2:1). В составе сине-бело-голубых отличились Эльмир Набиуллин и Эмилиано Ригони.

Во вторник, 12 февраля, "Зенит" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы встретится с "Фенербахче".

Товарищеский матч

"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Зенит" (Россия) – 1:2 (0:1)​

Голы: Набиуллин, 2 (0:1). Ригони, 64 (0:2). Сальвесен, 79 (1:2).

"Сарпсборг": Васютин, Твейта (Сальвесен, 65), Эдегор, Несс, Томассен, Халворсен (Хорн, 46), Лунд Нильсен (Сингх, 65), Закариассен (Асофейфа, 65), Линдсет (К.Ларсен, 74), Й.Ларсен (Тветер, 65), Сколевик (Кулибали, 65).

"Зенит": Лунев (Кержаков, 46), Смольников (Анюков, 46), Иванович (Маммана, 46), Ракицкий (Нету, 46), Набиуллин (Жирков, 46), Мак (Краневиттер, 46), Барриос (Оздоев, 46), Мусаев (Воробьев, 46), Маркизио (Ригони, 46), Дзюба (Заболотный, 46), Дриусси (Эрнани, 46).

8 февраля. Альгорфа. Стадион "La Finca".