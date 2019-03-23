Защитник "Зенита": "Аустрия" показала великолепный футбол"

Защитник "Зенита" Илья Скроботов в интервью официальному сайту клуба прокомментировал поражение от "Аустрии" в товарищеском матче (0:3).

– Как оцените опыт, полученный в этом матче?

– Не мне оценивать. Тренер скажет. Я вышел на поле показать, что умею. Получилось или не получилось – этого я сказать не могу. Скорее, не получалось. Я пытался выполнять указания тренера.

– Как вы думаете, такой результат – это недостаток мотивации в связи с тем, что матч – товарищеский?

– Нет-нет, в каждом матче ты должен выходить и показывать свой уровень вне зависимости от статуса игры. Мотивация была на высоком уровне. Иначе никак.

– Как бы оценили соперника?

– Соперник очень хороший, никаких вопросов. "Аустрия" показала великолепный футбол.