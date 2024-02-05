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5 февраля, 17:43

«Крылья Советов» нашли соперника на товарищеский матч вместо отказавшегося «Пюника»

Константин Белов
Корреспондент
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В «Крыльях Советов» сообщили «СЭ», что клуб нашел нового соперника для товарищеского матча, который состоится 7 февраля во время зимних сборов в Турции. В клубе также отметили, что «Пюник» не будет выплачивать денежную компенсацию.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Пюник» отказался играть на зимних сборах с «Крыльями Советов», «Химками» и «Оренбургом». При этом последним армянский клуб заплатит компенсацию в размере 10 тысяч евро.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Пюник
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