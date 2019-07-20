"Вулверхэмптон" по пенальти обыграл "Манчестер Сити" в финале турнира в Азии

"Вулверхэмптон" по пенальти переиграл "Манчестер Сити" в финале предсезонного турнира Premier League Asia Trophy. Основное время матча завершилось вничью - 0:0.

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Premier League Asia Trophy

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" – 0:0 . Пенальти – 3:2

Нереализованный пенальти: Стерлинг, 21 (вратарь)

Серия пенальти: Коади – 0:0 (вратарь). Гюндоган – 0:0 (вратарь). Беннетт – 1:0. Сильва – 1:0 (вратарь). Килмен – 1:0 (вратарь). Данилу – 1:1. Перри – 2:1. Алейкс Гарсия – 2:2. Винагре – 3:2. Нмеча – 3:2 (вратарь).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Беннетт, Коади, Хонни Кастро (Винагре, 63), Боли (Килмен, 79), Жоау Моутинью (Хун Ван, 79), Гиббс-Уайт (Эннис, 63), Дендонкер (Тэйлор, 79), Невеш (Кандль, 79), Жота (Перри, 63), Траоре (Сандерсон, 63).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу, Ляпорт (Хэрвуд-Беллис, 62), Стоунс (Гюндоган, 46), Бернабе (Бернарду Силва, 46), Де Брейне (Уокер, 46), Зинченко (Анхелиньо, 62), Эрнандес (Алейкс Гарсия, 62), Стерлинг (Сильва, 46), Сане (Нмеча, 62), Поведа (Найт, 74).

Предупреждение: Коади, 76.

20 июля. Шанхай. Стадион "Хункоу".