Валерий Непомнящий заявил, что матчи с Сербией и Парагваем будут ощущаться как международный турнир

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал об ожиданиях от предстоящих товарищеских матчах сборной России. Встречи против Сербии и Парагвая состоятся в конце марта.

«Надо отталкиваться от тех реалий, которые на сегодняшний момент существуют. Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем — это праздник футбола. Соперники очень хорошего уровня, игры с ними будут ощущаться как небольшой международный турнир», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта, игра с командой Парагвая — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».