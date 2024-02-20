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20 февраля, 20:39

Валерий Непомнящий заявил, что матчи с Сербией и Парагваем будут ощущаться как международный турнир

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал об ожиданиях от предстоящих товарищеских матчах сборной России. Встречи против Сербии и Парагвая состоятся в конце марта.

«Надо отталкиваться от тех реалий, которые на сегодняшний момент существуют. Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем — это праздник футбола. Соперники очень хорошего уровня, игры с ними будут ощущаться как небольшой международный турнир», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта, игра с командой Парагвая — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-igry-s-serbiej-i-paragvaem-budut-oshhushhat-sya-kak-mezhdunarodny-j-turnir/
Валерий Непомнящий
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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