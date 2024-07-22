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Сегодня, 21:13

Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить «Хаддерсфилд»

Алина Савинова
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«Арис» победил «Хаддерсфилд» в товарищеском матче. Игра проходила в Австрии и завершилась со счетом 4:2 в пользу кипрской команды.

33-летний российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой в этой встрече и отметился результативной передачей — на 11-й минуте он отдал пас на Лео Бенгтссона.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В минувшем сезоне россиянин провел за команду из Лимасола 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

25 июля «Арис» проведет товарищеский матч против немецкого «Гамбурга».

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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