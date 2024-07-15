Женская сборная России сыграет с командой КНДР в товарищеском матче 15 июля

Женская сборная России по футболу и команда КНДР сыграют во втором товарищеском матче в понедельник, 15 июля. Игра состоится на стадионе «Москвич» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Также зрителей ждет развлекательная программа: квесты, выступления музыкантов, автограф-сессия и конкурсы.

Видеотрансляцию в прямом эфире матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В первом матче гости победили с крупным счетом — 3:0.

Сборная КНДР занимает 10?е место в рейтинге ФИФА, российская команда находится на 27?й строчке. Северная Корея — трехкратный чемпион Азии (2001, 2003 и 2008), трехкратный победитель Азиатских игр (2002, 2006 и 2014).