Головин под 10-м номером вышел на товарищеский матч «Монако» против «Штурма»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сменил игровой номер.
28-летний футболист вышел под 10-м номером на товарищеский матч против австрийского «Штурма» (1:2 после первого тайма). На официальном сайте монегасков у Головина остается 17-й номер. Кроме того, россиянин вывел команду на поле с капитанской повязкой.
Ранее под 10-м номером за «Монако» выступал Виссам Бен-Йеддер. 33-летний нападающий покинул клуб в межсезонье.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он провел 203 матча, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач.
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