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Кавазашвили: «Сейчас подходящий момент для проведения матча легенд грузинского и российского футбола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о призыве Андрея Аршавина провести товарищеский матч легенд сборных России и Грузии.

«Я думаю, что сейчас самый подходящий момент для проведения дружеского матча между легендами грузинского и российского футбола. К тому же, все жители Грузии сейчас любят футбол как никогда ранее, потому что сборная прекрасно сыграла на чемпионате Европы. И самое приятное, что значительная часть футболистов начинала играть в России и набралась мастерства именно там. Это важно. Поэтому, если этот матч состоится, я бы с удовольствием сам принял участие в нем в качестве тренера. И готов помочь РФС с организацией этой игры», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

23 июля Аршавин предложил провести матч Лиги легенд между сборными Грузии и России.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Анзор Кавазашвили
Сборная Грузии по футболу
Сборная России по футболу
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