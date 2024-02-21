«Спартак» сыграет с «Астаной» в товарищеском матче 21 февраля

«Спартак» сыграет с «Астаной» в товарищеском матче в среду, 21 февраля. Игра состоится на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Посмотреть игру «Спартак» — «Астана» можно на YouTube-канале «Коммент.шоу» и в приложении букмекерской компании Winline после регистрации.

В Казахстане следить за игрой можно на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan. Начнется эфир в 19.00 по местному времени.

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