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21 февраля, 14:00

«Спартак» — «Астана»: смотреть трансляцию матча онлайн

«Спартак» сыграет с «Астаной» в товарищеском матче 21 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» сыграет с «Астаной» в товарищеском матче в среду, 21 февраля. Игра состоится на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ) и начнется в 16.00 по московскому времени.

Посмотреть игру «Спартак» — «Астана» можно на YouTube-канале «Коммент.шоу» и в приложении букмекерской компании Winline после регистрации.

В Казахстане следить за игрой можно на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan. Начнется эфир в 19.00 по местному времени.

В рамках тренировочного сбора красно-белые участвовали в Зимнем кубке РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля стала обладателем кубка второй год подряд.

Московский клуб проведет первую игру в премьер-лиге после зимней паузы 2 марта против «Зенита» на «Газпром Арене».

Казахстанский чемпионат стартует 1 марта.

Футбол
ФК Астана
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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