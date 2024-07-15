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«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче уступил «Русенборгу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче уступил «Русенборгу» со счетом 0:1.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Ноа Хольм. Встреча проходила в норвежском Трондхейме.

В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» 20 июля сыграет с «Рейнджерс».

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Русенборг
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