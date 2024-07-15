«Спартак» провел матч с «Насафом» днем из-за ремонта системы освещения на стадионе

«Спартак» провел домашний товарищеский матч с «Насафом» днем из-за ремонта системы освещения, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, такое решение связано с тем, что на «Лукойл Арене» ремонтируют систему освещения. Работы должны быть завершены к первому домашнему матчу в РПЛ — 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».

«Спартак» обыграл «Насаф» со счетом 3:0. Отличились Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43-я) и Даниил Зорин (45-я).

В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».