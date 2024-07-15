«Спартак» провел матч с «Насафом» днем из-за ремонта системы освещения на стадионе
«Спартак» провел домашний товарищеский матч с «Насафом» днем из-за ремонта системы освещения, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, такое решение связано с тем, что на «Лукойл Арене» ремонтируют систему освещения. Работы должны быть завершены к первому домашнему матчу в РПЛ — 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».
«Спартак» обыграл «Насаф» со счетом 3:0. Отличились Даниил Денисов (13-я минута), Павел Мелешин (43-я) и Даниил Зорин (45-я).
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 красно-белые 21 июля на выезде сыграют против «Оренбурга».
Источник: РБ Спорт
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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