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«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

15:37
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«Урал» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в товарищеском матче.

В составе победителей голами отметились Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви и Андрей Панюков.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Крылья Советов» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Цыпченко, 30 (0:1). Егорычев, 52 (1:1). Бикфалви, 58 — с пенальти (2:1). Панюков, 116 (3:1).

«Урал»: Помазун (Годзюр, 67), Рыков (Панюков, 67), Насыров (Адамов, 46), Герасимов (Мишкич, 46. Максименко, 90), Йовичич, Аугустыняк, Кулаков (Колесниченко, 67), Подберезкин (Железнов, 60), Гаджимурадов (Ибрахимай, 67), Егорычев (Евсеев, 67), Бикфалви (Кузьмичев, 67).

«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 70), Божин (Карпов, 40), Зиньковский (Кабутов, 71. Прищепа, 64), Зеффан (Липовой, 90. Пиняев, 64), Якуба, Иванисеня (Чернов, 90. Витюгов, 70), Сарвели, Цыпченко.

11 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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