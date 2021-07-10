«Рубин» — «Химки»: Пустовойтова не удалила игрока казанской команды
23:40
На 45-й минуте матча «Рубин» — «Химки» (1:0) арбитр Анастасия Пустовойтова ошибочно не вынесла предупреждение Георгию Зотову.
Для защитника казанской команды оно стало бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.
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