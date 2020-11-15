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У Южной Кореи шесть игроков заразилось коронавирусом. Среди них — полузащитник «Рубина»

11:18
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Число футболистов Южной Кореи с положительными тестами на коронавирус достигло шести, сообщает Reuters.

В субботу вирус был диагностирован у Ким Мун Хвана («Пусан Ай Парк») и На Сан Хо («Соннам»). Ранее стало известно, что положительные результаты получили Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Хван Ин Бом («Рубин») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).

Все игроки отправились на десятидневный карантин в Австрии, где сборная Южной Кореи проводит контрольные матчи. Азиаты уже уступили Мексике (2:3), впереди встреча с Катаром.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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