У Южной Кореи шесть игроков заразилось коронавирусом. Среди них — полузащитник «Рубина»
Число футболистов Южной Кореи с положительными тестами на коронавирус достигло шести, сообщает Reuters.
В субботу вирус был диагностирован у Ким Мун Хвана («Пусан Ай Парк») и На Сан Хо («Соннам»). Ранее стало известно, что положительные результаты получили Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Хван Ин Бом («Рубин») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).
Все игроки отправились на десятидневный карантин в Австрии, где сборная Южной Кореи проводит контрольные матчи. Азиаты уже уступили Мексике (2:3), впереди встреча с Катаром.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.