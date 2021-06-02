Грузия победила Румынию в товарищеском матче

2 июня сборная Грузии выиграла у Румынии (2:1) в товарищеском матче. Встреча прошла в Плоешти.

В составе Грузии голы забили Георгес Микаутадзе и Георгий Абурджания. У Румынии отличился Андрей Иван.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. У Румынии на 42-й минуте матча был удален Флорин Тэнасе. На 64-й минуте игры красную карточку у Грузии получил Соломон Кверквелия.

Товарищеские матчи

Румыния — Грузия — 1:2 (0:0)

Голы: Микаутадзе, 61 (0:1). Абурджания, 72 (0:2). Иван, 78 (1:2).

Нереализованный пенальти: Марин, 65 (вратарь)

Румыния: Влад, Кирикеш, Ганя, Неделчару, Сореску, Максим (Будеску, 58), Тэнасе, Хаджи (Станчу, 77), Марин (Кешеру, 77), Олару (Чикылдэу, 57), Алибек (Иван, 58).

Грузия: Купатадзе, Кверквелия, Хочолава, Чабрадзе, Даушвили, Квеквескири (Китейшвили, 57), Окриашвили (Кашия, 66), Абурджания (Гвилия, 80), Шенгелия (Лобжанидзе, 57), Азаров, Микаутадзе (Зивзивадзе, 81).

Предупреждение: Кверквелия, 49.

Удаления: Тэнасе, 42. Кверквелия, 64.

Судья: Сидиропулос (Греция).

2 июня. Плоешти. Стадион «Илие Оанэ».