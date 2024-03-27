Кроос: «Несколько месяцев назад после быстрого пропущенного гола Германия наверняка развалилась»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в товарищеском матче.

«Несколько месяцев назад после счета 0:1 мы наверняка развалились бы, но сегодня этого не произошло. Я горжусь командой, которая выходит из очень и очень сложного периода. Это показывает, что, несмотря ни на что, команда обрела уверенность в последнем матче (против Франции). Хорошая новость в том, что мы провели два хороших товарищеских матча. Плохая новость в том, что это не принесет нам очков на турнире. Мы обрели то, чего нам не хватало в последние несколько недель: уверенности в своих действиях, и я надеюсь, что мы сможем провести хороший турнир», — цитирует L'Equipe Крооса.

На Евро-2024 сборная Германии сыграет против команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.