Де ла Фуэнте: «Извлекли уроки и сделали положительные выводы из игры с Бразилией»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Бразилией (3:3) в товарищеском матче.

«Мы извлекли уроки и сделали положительные выводы из игры с Бразилией. Мы закончили эти мартовские сборы на хорошей ноте и чувствуем, что можем далеко пойти как команда. Ламин Ямал показал блестящую игру, но нам нужно быть осторожными. У нас есть игроки мирового класса, которые делают эту команду интересной и порождают ожидания. Это очень усложняют мою работу, потому что есть из кого выбирать, что очень хорошо», — цитирует Marca де ла Фуэнте.

Сборной Испании предстоит всего одна товарищеская игра перед Евро-2024 — против Андорры.