Дешам: «Не собираюсь прыгать от радости до потолка после победы над Чили»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Чили (3:2) в товарищеском матче.

«Я не собираюсь сегодня вечером прыгать от радости до потолка, но выиграть этот матч после плохого начала (поражение от Германии) – это хорошо. Мы отреагировали правильно. Это в некоторой степени связано с уровнем физической подготовки и энергией, которые не является оптимальными. Также мы потеряли двух игроков из-за травм (Жонатана Клосса и Эдуардо Каваминга). Мы не должны недооценивать матчи такого типа, но в июне нам придется сделать что-то по-другому. У нас есть возможности, есть воля. На этот раз свежесть была не максимальной.

Этот мартовский сбор был сложнее предыдущих. Я понимаю проблемы, стоящие за этим, что у игроков в головах. Дело не в том, что игроки не хотят... Это скорее история о том, как не рисковать. Этот контекст особенный, мне тоже пришлось им управлять. Я сказал игрокам, что в июне предстоит приложить гораздо больше усилий. Соперники проявляют против нас большую решимость», – цитирует L'Equipe Дешама.

На чемпионате Европы-2024 сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.