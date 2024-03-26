Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:35

Журова — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Это человеческая, а не политическая позиция»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Это в первую очередь человеческая позиция, даже не политическая. На спортивных соревнованиях, особенно таких массовых, это распространенная практика. Спорт должен оставаться вне политики. Жаль, что двойные стандарты все равно существуют и политизация спорта огромна. Но в такие моменты дань памяти погибшим и борьба с терроризмом — это задача всего мира. На таких мероприятиях нужно напоминать, что люди скорбят, и делать все, чтобы это не повторялось», — сказала Журова «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Товарищеский матч Франция — Чили пройдет 26 марта на стадионе «Велодром» в Марселе.

(Савелий Максимцев)

Сборная Франции по футболу
Сборная Чили по футболу
Светлана Журова
1
Читайте также
Распался танцевальный дуэт Шанаева и Дрозд
Олимпийский чемпион Хтей рассказал о тяжелой жизни в Белгороде на фоне атак украинских беспилотников
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев назвал мужеством организацию минуты молчания перед матчем Франция — Чили
Новости
RSS RSS
Все новости