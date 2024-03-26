Журова — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Это человеческая, а не политическая позиция»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Это в первую очередь человеческая позиция, даже не политическая. На спортивных соревнованиях, особенно таких массовых, это распространенная практика. Спорт должен оставаться вне политики. Жаль, что двойные стандарты все равно существуют и политизация спорта огромна. Но в такие моменты дань памяти погибшим и борьба с терроризмом — это задача всего мира. На таких мероприятиях нужно напоминать, что люди скорбят, и делать все, чтобы это не повторялось», — сказала Журова «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Товарищеский матч Франция — Чили пройдет 26 марта на стадионе «Велодром» в Марселе.

(Савелий Максимцев)