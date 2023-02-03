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Сегодня, 21:35

Сперцян объяснил, почему пропустил матч с «Сочи»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, почему пропустил матч Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Почему пропустил сегодняшний матч?

— У меня небольшая травма, получил на тренировке. Ничего серьезного.

— Какое впечатление на тебя произвел новый тренер? Чем отличается от предыдущих?

— Мы только знакомимся, еще не все изучили. Очень любит играть низом, играть через пас, комбинационный футбол. У каждого тренера всегда есть отличия.

— Ходили слухи, что он был строг в предыдущих командах. Успел уже это ощутить?

— Да, дисциплина есть, но ничего особенного.

«Краснодар» набрал 3 очка и лидирует в Зимнем кубке РПЛ, «Сочи» находится на четвертом месте (0 очков).

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забив 9 голов и сделав 5 ассистов.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Сочи
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