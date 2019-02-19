"Спартак" и "Оренбург" сыграли вничью в Турции

"Спартак" и "Оренбург" сыграли вничью в товарищеском матче в турецком Белеке со счетом 1:1.

На быстрый гол Луиза Адриану оренбуржцы ответили точным ударом Джордже Деспотовича перед перерывом.

Товарищеский матч

"Оренбург" - "Спартак" (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: Луиз Адриану, 6 (0:1). Деспотович, 44 (1:1).

"Оренбург": Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Андреев (Сиваков, 83), Терехов, Сутормин, Мишкич, Афонин (Чиркин, 71), Маляров, Деспотович (Козлов, 87).

"Спартак": Максименко, Рассказов (Комбаров, 76), Боккетти, Джикия (Гапонов, 83), Айртон, Гулиев (Игнатов, 86), Зобнин, Глушаков (Глушенков, 76), Ханни (Педро Роша, 86), Луиз Адриану (Мелкадзе, 76), Зе Луиш (Ломовицкий, 86).

Предупреждения: Джикия, 17. Афонин, 48. Боккетти, 49. Терехов, 49. Андреев, 57. Ханни, 58. Бегич, 58. Зе Луиш, 58. Рассказов, 61. Чиркин, 82.

19 февраля. Белек. Стадион Gloria Sports Arena.

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