У "Спартака" снова проблемы с трансляцией контрольного матча. Качество – ужас

"Спартак" проводит товарищескую игру с "Оренбургом" на сборе в Белеке. Матч показывают в прямом эфире на официальном сайте красно-белых – организацией трансляции занимается Spartak Media – независимая от пресс-службы структура.
Это уже не первый контрольный матч, который транслируется на сайте, и всякий раз не обходится без претензий со стороны болельщиков. Раньше у пользователей возникали трудности с доступом к эфиру – требовалась регистрация на сайте, но процедура выдавала ошибку.
В этот раз регистрация не нужна, но оставляет желать лучшего качество показа.
Судите сами.
Рекламу отлично показывают, без искажений. А пиксели футболистам техники не добавят:-)– Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 19 февраля 2019 г.
На вэбкамеру снимают?)))– Den .... (@Beliverkr) 19 февраля 2019 г.
19 февраля 2019 г.
это жесть,как можно с таким качеством показывать?– Вадим (@svad970) 19 февраля 2019 г.
Буду ретвитить все сообщения про убогость трансляции @fcsm_official , пока не вернут НОРМАЛЬНУЮ трансляцию на Youtube– Эрик Рамбаль-Коше (@lifewithnosense) 19 февраля 2019 г.
Качество трансляции просто издевательское. Ну зачем вообще транслировать тогда? Кому это надо?– HouseOfPain (@imhovich) 19 февраля 2019 г.
Качество трансляции просто ужас.– Krupsky Sergey (@SergeyKrupsky) 19 февраля 2019 г.
"Спартак" не дает болельщикам нормально смотреть товарищеские матчи. Люди в гневе