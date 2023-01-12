Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

12 января, 22:55

Швеция одержала волевую победу над Исландией в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Швеция одержала волевую победу над Исландией в товарищеском матче со счетом 2:1.

В середине первого тайма исландцы получили право на пенальти. Нападающий Свейн Гудьонсен не смог реализовать удар, зато первым успел на добивание и открыл счет.

Шведы отыгрались на 85-й минуте встречи, когда отличился полузащитник Элиан Андерссон.

А уже в добавленное ко второму тайму время победу шведам принес полузащитник Якоб Ондрейка.

Сборная Исландии по футболу
Сборная Швеции по футболу
0
Читайте также
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эстония победила Финляндию в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости