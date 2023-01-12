Швеция одержала волевую победу над Исландией в товарищеском матче

Швеция одержала волевую победу над Исландией в товарищеском матче со счетом 2:1.

В середине первого тайма исландцы получили право на пенальти. Нападающий Свейн Гудьонсен не смог реализовать удар, зато первым успел на добивание и открыл счет.

Шведы отыгрались на 85-й минуте встречи, когда отличился полузащитник Элиан Андерссон.

А уже в добавленное ко второму тайму время победу шведам принес полузащитник Якоб Ондрейка.