Саудовский бизнесмен готов потратить 3 миллиона евро, чтобы посетить матч команд Месси и Роналду

Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен лидирует на аукционе за билет на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».

По информации источника, бизнесмен предложил 2,66 миллиона евро за билет на матч между командами Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он претендует на билет, который дает право присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами. Выручка пойдет на благотворительность.

Матч запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.