Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 00:12

Саудовский бизнесмен готов потратить 3 миллиона евро, чтобы посетить матч команд Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Глава департамента развлечений правительства Саудовской Аравии сообщил в Twitter, что местный бизнесмен лидирует на аукционе за билет на товарищеский матч сборной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ».

По информации источника, бизнесмен предложил 2,66 миллиона евро за билет на матч между командами Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Он претендует на билет, который дает право присутствовать на церемонии награждения победителей, зайти в раздевалки команд и пообщаться с футболистами. Выручка пойдет на благотворительность.

Матч запланирован на четверг, 19 января. Игра пройдет в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Читайте также
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ
Синоптик пообещал москвичам возвращение морозов до -10 градусов
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Система сдержки: ВС России активизировали бои под Кременной
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду записал обращение к болельщикам из Узбекистана
Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
Главный тренер сборной Португалии Мартинес в ближайшее время встретится с Роналду
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Мендеш работал над переходом Роналду в «Реал» летом, но в Мадриде отказались от подписания Криштиану
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швеция одержала волевую победу над Исландией в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости