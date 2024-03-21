Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

21 марта, 19:00

Сборная Сербии объявила стартовый состав на матч с Россией

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Сербии объявила стартовый состав на товарищеский матч с Россией.

Сборная Сербии: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.

Запасные: Райкович, В. Милинкович-Савич, Митрович, Костич, Машович, Бабич, Михайлович, Самарджич, С. Милинкович-Савич, Баждар.

Ранее сборная России опубликовала стартовый состав на матч.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
3
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Танасиевич: «Думаю, Россия победит Сербию»

Экс-игрок «Арсенала» Чаушич: «Ожидаю братской атмосферы — неважно, кто победит»
Новости
RSS RSS
Все новости