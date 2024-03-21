Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

21 марта, 19:41

Экс-игрок «Арсенала» Чаушич: «Ожидаю братской атмосферы — неважно, кто победит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший сербский футболист тульского «Арсенала» Горан Чаушич в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборных России и Сербии.

«Рад, что эта игра проводится. Для меня не важно, кто победит, потому что я болею за обе команды. Ожидаю серьезной игры и хорошего футбола. В обеих командах много хороших игроков, и мы наверняка сможем насладиться игрой. Ожидаю также братской атмосферы. Уверен, я посмотрю игру!» — сказал Чаушич «СЭ»

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Сербии, а 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча состоятся на «ВТБ Арене» в Москве.

Зарина Халимхонова

Горан Чаушич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Сербии объявила стартовый состав на матч с Россией

Асхабадзе: «Надеюсь, сборная России выложится по максимуму. Этот матч — праздник!»
Новости
RSS RSS
Все новости