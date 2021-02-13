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«Ротор» на заключительном сборе в Турции проведет четыре контрольных матча

09:52
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Пресс-служба «Ротора» в Twitter 13 февраля сообщила о планах команды на заключительном сборе в Турции.

Волгоградцы пробудут в Белеке с 15 по 24 февраля, и за это время проведут четыре игры. 16 февраля соперником «Ротора» будет «Динамо» Батуми, 18 февраля — «Рубин», 20 февраля — «Торпедо-БелАЗ», 23 февраля — «Кайрат».

После первой части сезона «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.

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