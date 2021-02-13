«Ротор» на заключительном сборе в Турции проведет четыре контрольных матча
Пресс-служба «Ротора» в Twitter 13 февраля сообщила о планах команды на заключительном сборе в Турции.
Волгоградцы пробудут в Белеке с 15 по 24 февраля, и за это время проведут четыре игры. 16 февраля соперником «Ротора» будет «Динамо» Батуми, 18 февраля — «Рубин», 20 февраля — «Торпедо-БелАЗ», 23 февраля — «Кайрат».
Заключительный этап подготовки к возобновлению #ТинькоффРПЛ пройдёт в Турции.— CК «Ротор» (@RotorOfficial) February 13, 2021
Волгоградцы пробудут в Белеке с 15 по 24 февраля и проведут четыре спарринга. Сыграем с @DinamoBatumi , @fcrk , @TorpedoBelAZ и @fc_kairat #ЗаРотор pic.twitter.com/dIjrSsbuxB
После первой части сезона «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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